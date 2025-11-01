«Вы врете»: Дмитрий Дибров наорал на журналистку после провокационного вопроса

Разведенный Дмитрий Дибров появился на гастрономическом спектакле в центре Москвы. Во время мероприятия разгорелся скандал. Телеведущий наорал на журналистку, спросившую его о любовнице.

Представители СМИ интересовались, какие блюда предпочитает Дибров, и что ему готовила экс-супруга Полина. Внезапно журналистка задала вопрос о любовницах.

Услышав это, 65-летний телеведущий не смог сдержаться и повысил голос. Дибров недоумевает, почему все думают, что у него были любовницы.

«Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы больше не можете ничего производить? — Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Съели?! Подождите, я ещё на вас в суд подам», — приводит слова разгневанной звезды mk.ru.

После Дибров развернулся и ушел в зал, отказавшись от беседы с журналистами. Некоторые девушки, увидев гневную реакцию Дмитрия, даже открыли рты.

Телеведущий женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. У них родилось трое сыновей — Александр, Федор и Илья. В сентябре 2025 года супруги развелись.

Ранее Дмитрий Дибров заговорил о романтической интриге с замужней Юлианной Карауловой.