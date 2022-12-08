«Вы в себе, люди?»: Агата Муцениеце оправдалась за обращение к Прилучному

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За 9 лет совместной жизни супруги успели стать счастливыми родителями, но, к сожалению, любовь им не удалось сохранить. В 2020 году молодые люди развелись. Теперь Агата активно занимается своей карьерой, а Павел обрел счастье с новой избранницей. Тем не менее поклонники постоянно сталкивают экс-супругов лбами и распространяют ложную информацию.

Недавно актриса записала видео, на котором она поет песню об ушедшей любви. Фолловеры сразу подумали о том, что ролик — реакция Агаты на новость о беременности молодой жены Прилучного. Кроме того, в песне усмотрели и тайное послание. Подобные мысли разозлили Агату, поэтому она обратилась к подписчикам в социальной сети.

«Почему если я нашла какую-то песню, которая мне нравится, то все считают, что это послание бывшему? Вы в себе, люди? Это — не послание, я просто слушаю музыку», — заявила актриса.

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