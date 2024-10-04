«Вы убиваете меня»: Елена Кондулайнен обратилась к журналистам, которые пишут о ее смерти

Российская актриса Елена Кондулайнен резко высказалась в адрес журналистов. Речь идет о тех работниках СМИ, которые регулярно распространяют фейки о ее смерти, передает mk.ru.

По словам Елены, не так давно она вернулась из Турции, где отдыхала. За рубежом актриса не следила за новостями о себе, однако там ее побеспокоили родственники, которые наткнулись на сюжет о госпитализации звезды.

Кондулайнен уверена, что в погоне за дешевыми сенсациями журналисты одного из телеканалов решили снять сюжет о ее болезни. А для этого они даже уговорили сестер актрисы сказать, что она лежит парализованная.

«Мне надоело не замечать это. Они ухудшают мое здоровье, делают это специально. Вы убиваете меня. Я уже разозлилась на всех. Если я не ударю по носу врагам, будет хуже, пираньи начинают меня раздирать. Мне уже казалось, что у меня просто не осталось сил. Но у меня хватит на всех сил. Я их похороню», — пригрозила Елена тем, кто будет и дальше распространять о ней слухи.

Однако впоследствии Кондулайнен вышла на связь и развеяла слухи о параличе. Актриса рассказала, что чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом в Турции.