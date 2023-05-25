«Уходите с ТВ!»: Юлию Барановскую выгоняют с Первого канала

Очередной выпуск программы «Мужское/Женское», ведущими которой являются Александр Гордон и Юлия Барановская, закончился скандалом. В центре него оказалась последняя.

Очередное шоу было посвящено новосибирской парикмахерской с названием «Детская пыточная». В студию пригласили родителей детей, которые пожаловались на неуместное название заведения. Также их смутил логотип с изображением черта. На съемки приехал и владелец салона.

В процессе дискуссии выяснилось, что такое необычное название стилист и собственник придумал для привлечения внимания. Он рассказал, что стрижет детей с особенностями в развитии, которые часто плачут в парикмахерском кресле. Поэтому он решил скреативить и придумал такой бренд.

Однако ведущая, воспитывающая троих детей, довольно недружелюбно и поспешно отреагировала на реплику гостя, не согласившись с его мнением. Эти поступком Барановская разозлила зрителей.

Поток критики в соцсетях повалился на Юлию. Ее обвинили в том, что она не подготовилась к программе, некомпетентна в вопросах воспитания детей с особенностями в развитии. Также зрители высказались о качествах ведущей, назвав ее высокомерной и непрофессиональной.

Портал «7Дней.ru» приводит цитаты возмущенных комментаторов:

«Вы себя дискредитировали! Как можно было провести передачу про парикмахерскую для особенных детей неподготовленной к такой теме?! Позор! Уходите с ТВ!», «Можете сколько угодно возвышать себя за счет своих здоровых детей и относиться с пренебрежением к инвалидам, но это дно».