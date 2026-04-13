«Вы очень близко были к победе»: жюри единогласно рассекретило яркую Колибри в первом полуфинале «Маски»

Колибри не удалось пройти в следующий этап полуфинала. Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев единогласно проголосовали за снятие маски. Зрители выразили досаду по поводу вылета Колибри — многие считали, что участница была в шаге от финала.

Десятый выпуск совпал со светлой Пасхой. Регина Тодоренко поздравила коллег с праздником и подарила им пасхальные сюрпризы. В полуфинале приняли участие шесть оставшихся масок: Колибри, Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам и ещё один участник.

Помимо основных конкурсантов, в выпуске появились гостевые маски — Помидор и Контрабас. Они стали приглашёнными участниками первого полуфинала.

Напомним, седьмой сезон вокального шоу «Маска» стартовал на НТВ 8 февраля этого года. На старте в проекте участвовало 14 масок. Шоу ведёт Вячеслав Макаров.