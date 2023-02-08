«Вы обо мне услышите, как о певце»: Костомаров перед болезнью планировал записать сольный альбом

Фигурист Роман Костомаров перед болезнью хотел реализоваться в качестве певца. Он планировал записать сольный альбом.

Об этом Костомаров говорил в интервью изданию PROZVEZD год назад.

В феврале 2022 года фигурист участвовал в шоу «Маска». Сначала он отказывался от участия – думал, что не его. Костомарова уговорила жена Оксана Домнина – она утверждала, что ему «нужно реализоваться в качестве артиста».

Мало кто знает, но Костомаров «поет всю жизнь».

Участвуя в «Маске», фигурист даже похудел – в костюме для выступления было очень жарко, спортсмен сильно потел.

После шоу Костомаров поставил цель – подлечить связки и записать музыкальный альбом.

«Думаю, что в ближайшее время я подлечу свои связки, которые немного повредил на «Маске» и начну записывать сольный альбом. Наверняка, вы обо мне скоро снова услышите, как о певце!» - говорил он.

Ранее сообщалось, что врачи встревожены правой ногой Костомарова, на которой зачистили пораженные ткани.