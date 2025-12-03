«Вы не сдали билеты!»: Полина Гагарина обратилась к фанатам, которые прождали ее 4 часа

Певица Полина Гагарина дала концерт в Самаре. Выступление едва не сорвалось из-за долгой задержки. Однако преданные фанаты звезды доказали любовь ей и ее творчеству и прождали 4 часа перед сценой.

Когда Гагарина появилась перед поклонниками, то она честно объяснила причину случившегося. По словам Полины, концерт не начался вовремя из-за опоздания ее членов команды и отсутствия технического оборудования, которое также не доставили в срок.

Кроме того, певице пришлось выступать перед жителями Самары в спортивной одежде. Все из-за того, что концертных костюмов у артистки по какой-то причине не оказалось.

«Знала, что у меня самые прекрасные слушатели и зрители, но то, что произошло в Самаре, наглядно мне показало вашу любовь и преданность! Сказать, что я вас люблю и безумно дорожу — ничего не сказать! Вы ждали меня 4 часа от заявленного времени, вы не сдали билеты!», — написала Гагарина в личном блоге.

