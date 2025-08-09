«Вы меня смущаете»: Рома Зверь признался, что не любит слушать свою музыку

Рома Зверь признался, что не любит слушать свою музыку. Подробности приводит Пятый канал.

Музыкант раскрыл, что не любит слушать свои авторские песни, когда его встречают в общественных местах.

«Я не люблю, когда меня кто-то видит и начинает включать мою музыку. Поверьте, это не нравится ни одному артисту. Особенно когда приходишь в ресторан. Сразу просишь выключить. Вы меня смущаете», — поделился исполнитель.

Также Роман заявил, что не хочет ни с кем записывать совместные песни, так как он занимается музыкой из удовольствия, а не ради коммерции.

«Я не хочу ни с кем записывать треки. Только крайне редко по какому-то специальному случаю и то меня заставили. Есть, кто это любит. Для них пиар. А я не могу. Я могу это сделать только по причине большой дружбы с человеком. Мне нужно знать музыканта и с ним подружиться для этого. Ради коммерции — нет», — отметил музыкант.

