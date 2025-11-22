«Вы — герои! И ничто этого уже не изменит»: уехавшая в США Мария Машкова призналась в любви Украине

Уехавшая из России актриса Мария Машкова публично призналась в любви Украине. В личном блоге артистка назвала украинцев «героями» и заявила, что поддерживает их «всем сердцем».

«Я всем сердцем с вами. Вы — герои! И никто и ничто этого уже не изменит. Никогда. Я вас люблю. Сил», — написала Мария Машкова.

При этом дочь Владимира Машкова не стала раскрывать подробности своего эмоционального послания.

Напомним, в 2022 году актриса покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. Мария Машкова уверяла, что не жалеет об эмиграции, а ее дочери уже начали считать себя американцами. При этом артистка заявляла: «Ничто не изменит того, что я русская и буду этим гордиться». Осенью 2025 года знаменитость поблагодарила зрителей, которые посмотрели ее спектакль «Надеждины» из России и Украины в видеоверсии. Дочь Владимира Машкова пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

Ранее Мария Машкова заявила, что в 85 лет вернется в Россию ради гастролей: «Есть мечта, но я понимаю, что сейчас она неосуществима».