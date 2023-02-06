«Вы гадите»: Оскар Кучера обрушился с критикой на своих коллег

Оскар Кучера сильно разочарован поведением своих коллег по звёздному цеху.

В недавнем интервью с Екатериной Малашенко на «360» он почти не сдерживая себя выражениях, поделился переживаниями об уезжающих за границу деятелях шоу бизнеса.

По словам 48-летнего актера, он даже представить не мог, что звездная чета Примадонны и Максима Галкина (*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.) примет решение бежать «за рубеж» «Для меня, знаете ли, это стало настоящим шоком», - признался Оскар.

Ничуть не меньше смутил Кучеру и отъезд из России комика-барда и резидента Comedy Club Семёна Слапакова.

Сеня Слепаков…Сложно поверить... Люблю его очень. Сейчас в растерянности пребываю. Как-то это низко с его стороны.

Он же очень талантливый человек. Могу понять людей, которые уехали, которые боятся отождествлять себя с Россией. Но молчите или предлагайте что-то. А вы гадите, - заявил Оскар.