«Вы что, не знаете законов шоу?»: Сергей Соседов высказался о скандале с Лерой Кудрявцевой на «Суперстар!»

Сергей Соседов вышел на связь после скандала с Лерой Кудрявцевой в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. В беседе с The Voice журналист заявил, что «не держит зла» на телеведущую, а конфликты являются частью проекта.

По словам Сергея Соседова, их публичные разборки с Лерой Кудрявцевой не являются постановочными. Музыкальный критик отметил, что ссора между ними произошла спонтанно, однако добавил, что в подобных проектах ведущие работают на зрителя, поэтому перепалки неизбежны.

«Вы что, не знаете законов шоу? В шоу должно быть общение, оживление, мы все время там взаимодействуем друг с другом, придумываем что-то интересное для зрителя. Мы же для него и работаем. Естественно, мы это не ставим заранее, никаких постановок нет, мы не знаем, как кто себя поведет. Это возникает спонтанно, это законы шоу», — объяснил Сергей Соседов.

Журналист заверил, что не обижается на телеведущую и не держит на нее зла. Более того, Сергей Соседов признался, что «вообще забыл» о произошедшем, поскольку съемки были давно.

«Никакого зла я на нее не держу. Я забыл вообще об этом моменте, даже еще выпуск не смотрел. Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают», — заявил критик.

Напомним, скандал между знаменитостями случился в эфире нового выпуска шоу «Суперстар!» на НТВ. Лера Кудрявцева высоко оценила выступление Сергея Челобанова с песней «Грезы». Телеведущая не смогла сдержать слез, заявив, что «это было просто на разрыв». При этом Сергей Соседов оказался противоположного мнения — он заявил, что был в ужасе от номера певца и назвал его выступление «психиатрическим театром». Тогда Лера Кудрявцева вступила с коллегой в перепалку, бросила в него подушку и покинула съемочную площадку.

Ранее мы писали о том, что Михаил Муромов со скандалом покинул шоу «Суперстар!». Певец раскритиковал прогнавших его членов жюри, назвав их «самоизбранными».