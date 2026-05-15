Второй полуфинал на фоне скандалов: 15 стран поборются за выход в финал «Евровидения-2026»

Второй полуфинальный отбор пройдет в четверг, 14 мая, в Вене. По итогам выступлений станут известны все участники финала конкурса. Всего в «Евровидении-2026» принимают участие 35 стран.

Первый полуфинал юбилейного конкурса состоялся 12 мая и не обошёлся без скандалов. Выступления прошли в 22:00 по московскому времени, трансляция велась на платформе Eurovision Song Contest в YouTube.

Конкурс проходит на фоне политического бойкота и споров вокруг участия Израиля. Часть стран отказалась от участия в музыкальном состязании из-за политических разногласий. В России интерес к конкурсу существенно упал, профессиональная музыкальная среда относится к нему скептически.

Несмотря на юбилейный характер конкурса, организаторы внесли существенные изменения в правила и состав участников. В «Евровидении-2026» выступают артисты от стран-членов Европейского вещательного союза.

Напомним, букмекеры уже начали принимать ставки на победителей юбилейного конкурса. Финал «Евровидения-2026» определит лучшего исполнителя среди всех прошедших отборочные туры участников.