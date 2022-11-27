Вторая Любовь Успенская: Татьяна Плаксина в красном платье поразила зрителей голосом

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, выступила на концерте в Красноярске. Зрители отметили, что внешность и голос – копия матери.

На сцену в качестве наряда девушка выбрала красное короткое платье на бретелях. Образ украсила массивными серьгами и черными перчатками.

Кажется, артистка сможет повторить успех матери. Зрители были в восторге от голоса Татьяны.