«Всю жизнь себя ограничиваю»: Лариса Долина рассказала о секрете красоты

Певица Лариса Долина призналась, что чувствует себя на 40 лет. Об этом сообщает Kp.ru.

В минувшую пятницу на фестивале «Новая волна» прошел творческий вечер Ларисы Долиной, в котором приняли участие многие звезды нашей эстрады. Сама певица также присутствовала на концерте.

За кулисами она рассказала, что не ощущает себя на свой возраст.

«Лет на 40, не на 70… Надо любить жить, любить каждое мгновение жизни, потому что если этого не происходит, то тогда человек теряет себя, он теряет ощущение себя в мире. И он начинает потихонечку стареть, унывать, он себе не нужен, и никому не нужен», — рассказала она.

Знаменитость призвала ценить каждый момент в жизни и никогда не опускать руки. Скоро Долина отметит 70 лет — певица заявляет, что поддерживать форму в таком возрасте ей помогают ограничения в питании.

«Я не только к юбилею ограничиваю, я всю жизнь себя ограничиваю… Я такой человек. Я — Дева по гороскопу. А Девы они к себе очень требовательны, и ко всему, что происходит вокруг них. Я такой родилась», — добавила она.

