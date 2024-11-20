«Вся жизнь перед глазами промелькнула»: Гоар Аветисян рассказала о произошедшим в семье несчастье

Визажист Гоар Аветисян поделилась произошедшим в семье несчастьем. Она вышла на связь в своем блоге и рассказала, что ее отца Смбата Аветисяна экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.

По словам Гоар, узнав о произошедшем, она сразу же отправилась в больницу и всю ночь провела в приемном отделении.

«Сказали, что это может быть просто паралич лицевого нерва на фоне антибиотиков, которые он принимал. Но, чтобы полностью исключить инсульт, нужно сделать МРТ головного мозга. И ближайшая запись была только на 3:30 утра», - поделилась подробностями Гоар.

Она подчеркнула, что сейчас ждет результатов и очень надеется, что все обойдется.

«У меня просто вся жизнь перед глазами промелькнула», - заключила визажистка.

Ранее Гоар Аветисян опубликовала фото школьных времен и рассказала о травле. Как отметила визажист, общество и одноклассники не принимали и оскорбляли ее из-за внешности и лишнего веса.