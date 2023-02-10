«Всем спокойной ночи»: Лариса Гузеева сделала заявление после сообщений о смене гражданства

С некоторых пор как только та или иная российская звезда оказывается в Израиле, это вызывает у поклонников определенное беспокойство.

В начале зимы Лариса Гузеева с супругом выложила в Сеть фото из окна своего отеля в Тель-Авиве. А затем была замечена папарацци в местном миграционном центре. Слухи не заставили себя долго ждать: российская теле-сваха вот-вот станет невозвращенцем.

Однако телеведущая рассеяла подозрения, сначала заявив, что в Израиле «отдохнет недельку», а затем – обратившись к журналистам уже в московском аэропорту, сразу по прилету.

Всем здравствуйте! Прилетела вот я в мою любимую Москву. Да! Так что всем спокойной ночи!

Что ж, поклонникам Гузеевой теперь спать теперь можно спокойно, но во сне припоминать, что Лариса Андреевна все-таки так и не опровергла слухи о получении израильского гражданства.