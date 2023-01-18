«Всем нам будет 50»: Яна Рудковская перенесла две пластические операции

Яна Рудковская нередко подвергается критике со стороны пользователей Сети. Подписчики не только обвиняют светскую львицу в чрезмерном фотошопе, но и приписывают ей многочисленные пластические операции. Видимо, супруге Евгения Плющенко надоели беспочвенные претензии, поэтому в своем Telegram-канале она ответила негодующим.

По словам Яны, почти все ее коллеги фотошопят фотографии. Тем не менее Рудковская призналась, что сама не занимается подобными вещами. Вот почему знаменитость предложила критикам взять в руки лупу и детально рассмотреть все ее публикации в соцсети. «Да, я обрабатываю какие-то снимки, чтобы улучшить статичную картинку, но в видео же нет никакой обработки, там честно все показано. Лупу возьмите и сможете все рассмотреть», — обратилась к фолловерам продюсер.

Прокомментировала Рудковская и обвинения в регулярном посещении пластического хирурга. Супруга известного фигуриста откровенно сообщила, что за всю свою жизнь она сделала только 2 операции: по уменьшению груди и коррекции фигуры.

«Я не ставлю филеры, не колю ботокс, не делала никогда губы. Мне кажется, по моей мимике любой профессионал это определит. Важный момент: какие бы ни были косметические процедуры, операции и подтяжки, нужно уяснить, что от возраста не убежишь. Всем нам будет и 50, и 60, и 70, а если кому-то повезет и 80! Возраст можно скрыть только на время», — резюмировала Яна.

К слову, нашлись и те пользователи Сети, которые встали на защиту Рудковской и похвалили ее прекрасные внешние данные.

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