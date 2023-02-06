«Всех денег не соберешь»: в Сети раскритиковали поступок госпитализированного Николаева

В последнее время все внимание приковано к Игорю Николаеву. На прошлой неделе 63-летнего музыканта госпитализировали с подозрением на инфаркт. После этого по Сети моментально распространились тревожные новости о тяжелом состоянии артиста. Правда, после непродолжительной паузы Игорь вышел на связь и поспешил всех успокоить: его жизни ничего не угрожает. На днях возлюбленный Проскуряковой написал в личном блоге пост и навлек на себя шквал критики.

Так, музыкант поделился видео, на котором он в полном здравии исполняет хит «Выпьем за любовь», а затем пригласил всех поклонников на свой предстоящий концерт. Подобное поведение очень не понравилось публике. Все в очередной раз стали ссылаться на новости в СМИ, которые гласили о проведенной операции и необходимой реабилитации.

«Поберегите сердце, Николай! Всех денег не соберешь, а жизнь одна», — высказался подписчик.

«Когда успел выздороветь-то? Писали про операцию. Берегите себя, с сердцем — не шутки», — негодует общественность.

Сам Игорь оставил подобные комментарии без ответа.

Ранее Юлия Проскурякова отреагировала на последние новости о состоянии супруга. Подробности читайте в этой статье.