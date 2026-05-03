«Всегда мечтал о дочери»: Давид Манукян рассказал о съёмках в российском ответе «Ханне Монтане»

Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, стал одним из главных героев нового проекта онлайн-кинотеатров ИВИ и Start. Сериал называют российским ответом культовой «Ханне Монтане» — история рассказывает о 16-летней Миле, которая ведёт двойную жизнь. Съёмки стартовали в начале 2025 года в Минске и сейчас находятся в самом разгаре. Помимо Давида и Миланы Хаметовой в проекте заняты актрисы Софья Каштанова, Анна Уколова и актёр Андрей Пынзару. Продюсированием занимается студия «Киноцех».

Работая с юной Миланой Хаметовой, которая исполняет главную роль школьницы, блогер признался в своей мечте. «Эта роль меня преследует. Я всегда мечтал о дочери», — поделился артист. Коллеги по площадке отметили профессионализм музыканта. Актриса Анна Уколова, которая играет строгого завуча школы, дала высокую оценку работе Давида.

«Хороший парень», — охарактеризовала она блогера в беседе с Кино Mail, подчеркнув его трудолюбие и ответственный подход к съёмкам.

Напомним, Давид Манукян известен не только музыкальными хитами, но и активной блогерской деятельностью. Новый сериал стал для него серьёзным шагом в развитии актёрской карьеры.