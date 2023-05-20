Всегда мало секса: Илья Любимов рассказал о недостатке близости с женой

Илья Любимов с супругой стал очередным героем ютуб-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». Беседа с парой получилась яркая, интересная и очень интимная.

В какой-то момент актер разоткровенничался и признался, что ему всегда мало секса с Екатериной Вилковой. И именно отсутствие достойного количества интимной близости — являлись причиной пусть немногочисленных, но все же скандалов.

«В привычном понимании мы не ссоримся. За 10 лет брака у нас были три момента, которые можно назвать конфликтом. Инициатором всегда выступал я. Каждый раз мне было мало Кати. Скажу по секрету, просто мне мало секса с женой всегда. У нас все в порядке с этим. Но жена у меня невероятная, красивая, и она меня так возбуждает...Мне было необходимо, чтобы она не просто была рядом, а быстро дала мне все, что я хочу. У нас никогда не возникало идейных противоречий, только моя глупая претензия на нее» — приводит цитату Ильи Газета.Ru.

Также пара актеров знаменита тем, что у них не было секса целый год до свадьбы. Это инициатива была проявлена Любимовым, который опираясь на глубокую православную веру, решил таким образом проверить чувства и придать яркости отношениям.