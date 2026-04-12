«Все забудется, а эти хоры будут через 100 лет»: Прохор Шаляпин противопоставил народное творчество современной попсе

В беседе с журналистами артист поделился размышлениями о судьбе современной эстрады. По его мнению, сегодняшние продюсеры и поп-звёзды — явление временное, в то время как народные коллективы переживут века.

«Я вас уверяю, всех забудут, все забудется, а эти хоры и коллективы будут существовать через 100 лет. Мы, наверное, уже не будем смотреть. Но кто-то после нас будет и подумает: "Как круто. Вот это да". И будут подражать и копировать. И все это пойдет дальше. А не наши все эти продюсеры с приветом», — заявил Шаляпин.

Певец подчеркнул культурную ценность и долговечность народных хоров в противовес быстротечной популярности современных эстрадных исполнителей.

Напомним, Шаляпин регулярно комментирует события в российском шоу-бизнесе и не стесняется в выражениях, когда речь заходит о коллегах. Ранее артист также высказывался о кризисе в современной музыкальной индустрии.