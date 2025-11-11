«Все в шоке. Буду с ним серьезно разговаривать»: директор Диброва прокомментировал скандальное видео с ним

Директор Дмитрия Диброва дал первый комментарий после скандального видео с телеведущим в Сети. В беседе с «Абзацем» Артур Якобсон признался: он «не понимает, что происходит». Продюсер рассказал, что после неприличных кадров с участием шоумена ему грозят серьезные проблемы по работе.

По словам директора, он не знает, как комментировать произошедшее, поскольку сам еще не связался с Дмитрием Дибровым. Однако Артур Якобсон предположил, что скандальный ролик может быть постановочным. Продюсер не скрывает: с ним уже пытались связаться различные компании, которые угрожают разорвать сотрудничество с артистом после его выходки.

«Я даже не знаю, что сказать. Мне звонят рекламные компании, где Дмитрий является амбассадором. Запрашивают комментарии, спрашивают, в чем дело, грозятся расторгнуть контракты. Я с ним увижусь в четверг, буду серьезно разговаривать. Пока все немного в шоке, не понимаем, что происходит. Нужно узнать, постановочное это видео или нет», - заявил директор Дмитрия Диброва.

Напомним, накануне по Сети распространилось видео, на котором 65-летний Дмитрий Дибров запечатлен в непотребном виде. Так, на кадрах телеведущий выходит из машины с расстегнутыми штанами, а чуть позже к нему подходит таинственная спутница. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на закрытую вечеринку откровенного характера. О том, что шоумен посещает подобные мероприятия с непристойностями, говорили еще в 90-х. Артист и сам признавался, что состоял в свингер-клубах (свинг — взаимный обмен постоянными партнерами, прим. ред.).

Напомним, 25 сентября Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. В окружении пары утверждали, что причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее Дмитрий Дибров призвал не обвинять женщину в измене после новости о разводе с женой.