«Все смотрели только на неё»: 56-летняя Лорен Санчес затмила звёзд колье с изумрудами весом 200 карат

Санчес стала одной из главных звёзд престижного государственного приёма, привлекая всеобщее внимание не только своим статусом невесты одного из богатейших людей планеты, но и роскошным выбором украшений. Светская львица известна своими яркими появлениями на светских мероприятиях и безупречным чувством стиля.

Лорен выбрала для вечера элегантное чёрное платье с открытыми плечами, которое идеально подчеркнуло главный акцент образа — массивное колье от легендарного ювелира Лоррейн Шварц. Украшение поражало воображение: колумбийские изумруды общим весом более 200 карат переливались в свете софитов. Образ дополнили крупные серьги-гвоздики с бриллиантами. Волосы Санчес собрала в небрежный пучок, открывая шею и плечи и позволяя украшениям занять центральное место.

Колье стало настоящей сенсацией вечера.

Лоррейн Шварц — один из самых востребованных ювелиров Голливуда, чьи украшения регулярно появляются на красных дорожках главных церемоний и на знаменитостях первой величины.

Напомним, Лорен Санчес и Джефф Безос объявили о помолвке и готовятся к свадьбе. Пара регулярно появляется на светских мероприятиях самого высокого уровня, неизменно привлекая внимание прессы и публики.

К слову, недавно Санчес также стала одной из участниц Мет Гала-2026 с темой «Мода — это искусство». Тогда её образ с акцентом на декольте вызвал активные обсуждения в прессе наравне с провокационными нарядами Ирины Шейк и Николь Кидман.