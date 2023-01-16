«Все сложно»: стало известно, что на самом деле происходит между Диларой и Моргенштерном*

Отношения Дилары и Моргенштерна* являются сложными не только для поклонников пары, но и для самих молодых людей. Дело в том, что официально знаменитости развелись, но по Сети постоянно ходят слухи то об их воссоединении, то об очередном расставании. Дина Саева считается близкой подругой Дилары, поэтому в новом интервью для Надежды Стрелец девушка внесла ясность в запутанные отношения экс-супругов.

По словам блогерши, она старается не говорить с Диларой на эту больную тему. Дина считает, что если ее подруга захочет, то она сама обо всем расскажет.

И все-таки Саева кое-что сообщила: несмотря на новость о расставании, молодые люди по-прежнему продолжают общение. «Недавно мы были у него на концерте. У них все очень сложно. Если они смогут сохранить друг друга в этом хаосе, то это будут отношения, которые начнут меня вдохновлять», — высказалась девушка.

Ранее Саева раскрыла подробности своего скандала с Сергеем Лазаревым. Знаменитость публично обратилась к артисту со словами: «Чувак, будь проще!». Кажется, подобным высказыванием Дина вновь разожгла конфликт с мужчиной. Подробности читайте здесь.

*признан иноагентом на территории РФ