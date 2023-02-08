«Все сделано деликатно»: 54-летняя Валерия заговорила о пластике лица

Казалось, что в отечественном шоу-бизнесе только Филипп Киркоров открыто говорит о своем пристрастии к пластической хирургии. Однако совсем недавно Владимир Пресняков в публичном пространстве заявил, что он также готов лечь под нож врача. Своих коллег решила поддержать и Валерия.

В эксклюзивной беседе с изданием «Газета.Ru» 54-летняя певица призналась: она не исключает возможности обращения к пластическому хирургу. Правда, на такой шаг супруга Пригожина решится только тогда, когда «консервативные методы» перестанут действовать.

«Не сказать, что я совсем против пластической хирургии, тем более, если все сделано деликатно. Я для себя не исключаю в будущем подобного вмешательства. Когда уже будет невозможно поддерживать кожу консервативными методами, то почему бы и нет», — резюмировала артистка.

О высказывании Владимира Преснякова относительно своей внешности и посещения врача читайте в этой статье.