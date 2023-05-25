Все сбылось: известна фраза Пугачевой, которая оказалась пророческой для ее дочери Орбакайте

25 мая 2023 года Кристина Орбакайте отметила 52-летие. На сегодняшний день знаменитость построила успешную карьеру и является самой востребованной артисткой в России. Оказывается, еще в далеком прошлом Алла Пугачева предрекла своей дочке успех.

По информации Woman.ru, исполнительница хита «Арлекино» не хотела, чтобы Кристина шла по ее стопам и стала певицей. Звездная мама видела Орбакайте актрисой, однако у будущей звезды были иные планы на свою жизнь.

В одном интервью Кристина рассказывала, что отношения со сверстниками у нее не складывались: все считали, что она «выделывается» и привлекает к себе излишнее внимание. По воспоминаниям артистки, однажды с ней произошел неприятный инцидент. Тогда дочка Пугачевой упала в лужу, а одноклассники высмеяли ее за это. Вернувшись домой, Орбакайте поделилась переживаниями с родительницей.

«Ничего, ты еще всем докажешь, все впереди. Они еще придут к тебе на концерт», — успокоила ее Алла Борисовна.

Будучи 15-летним ребенком, Кристина усомнилась в словах матери. Лишь спустя годы, достигнув высот, она поняла, что предсказание Пугачевой сбылось.

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