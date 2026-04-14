«Все посвящаю моему царю»: жена Константина Эрнста впервые показала троих детей и отметила 38-летие в кокошнике

Софья Эрнст стала известна как жена Константина Эрнста и основательница культурного центра «Исток». У пары трое детей: 8-летняя Эрика, 7-летняя Кира и 4-летний Лев. Звёздные родители годами скрывали лица наследников от публики.

Праздник прошёл 12 апреля в культурном центре «Исток», который принадлежит самой имениннице. Софья появилась в эклектичном образе: белая футболка, длинная розовая юбка и традиционный золотистый кокошник. Торжество совпало с Пасхой, что задало тон всему мероприятию.

На сцене центра развернулось представление с русскими народными мотивами. В нём приняли участие обе дочери пары. Константин Эрнст наблюдал за выступлением из зала в классическом чёрном костюме.

«Все посвящаю моему царю», — обратилась Софья к супругу во время празднования. Позже актриса добавила: «Это самая высочайшая планка, которую я беру ежедневно».

В соцсетях именинница опубликовала трогательный пост с благодарностью родителям и редкими кадрами детей. «Спасибо мамочке и папочке, что меня родили», — написала Софья. Впервые поклонники смогли увидеть лица всех троих наследников звёздной пары без традиционного скрытия.

Напомним, Софья Эрнст строго оберегала детей от публичности. Дочерей Эрику и Киру зрители впервые увидели пару лет назад, а младший сын Лев до недавнего времени оставался в тени. Пара крайне редко делится семейными фотографиями.