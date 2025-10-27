«Все плохо»: Раймонд Паулс перенес инфаркт

89-летний композитор Раймонд Паулс перенес инфаркт. Он сообщил, что «пока все плохо».

О самочувствии композитора узнало издание «Абзац».

«У меня пока все плохо. Операция была серьезная. Надо теперь как-то прийти в себя. У меня был инфаркт», - признался Паулс.

Он добавил, что помощь извне не нужна. В ближайшее время композитор планирует встать на ноги.

24 октября стало известно, что Паулс попал в больницу и перенес операцию. Композитору было тяжело разговаривать. Он не раскрывал свой диагноз и объяснял, что не разбирается в этом.

В октябре композитор собирался выступить в Латвии. Концерты перенесли из-за его плохого самочувствия. Организаторы ссылались на простуду у артиста.

В 2023 году композитор потерял любимую жену, после чего стал затворником. Он хранит прах жены дома и приобрел место на кладбище.