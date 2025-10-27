«Все плохо»: Раймонд Паулс перенес инфаркт
© East News
89-летний композитор Раймонд Паулс перенес инфаркт. Он сообщил, что «пока все плохо».
О самочувствии композитора узнало издание «Абзац».
«У меня пока все плохо. Операция была серьезная. Надо теперь как-то прийти в себя. У меня был инфаркт», - признался Паулс.
Он добавил, что помощь извне не нужна. В ближайшее время композитор планирует встать на ноги.
24 октября стало известно, что Паулс попал в больницу и перенес операцию. Композитору было тяжело разговаривать. Он не раскрывал свой диагноз и объяснял, что не разбирается в этом.
В октябре композитор собирался выступить в Латвии. Концерты перенесли из-за его плохого самочувствия. Организаторы ссылались на простуду у артиста.
В 2023 году композитор потерял любимую жену, после чего стал затворником. Он хранит прах жены дома и приобрел место на кладбище.