«Все перечеркнула болезнь»: Сати Спивакова рассказала, как узнала о раке груди минувшим летом
Актриса Сати Спивакова впервые высказалась о раке груди после обнаружения болезни.
© Starface.ru
Актриса Сати Спивакова столкнулась с серьезной проблемой в виде онкологического заболевания — минувшим летом у знаменитости обнаружили рак груди. Некоторое время она хранила молчание и не распространялась о личной трагедии. Теперь же она решилась высказаться о ситуации в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».
Спивакова тщательно следит за своим здоровьем, поэтому на очередном осмотре, который проходил летом, она узнала от врачей о страшном диагнозе. Тем не менее актрисе повезло, ведь рак груди был обнаружен специалистами на ранней стадии.
Знаменитость уже успела получить необходимую помощь во французской клинике. Сейчас она чувствует себя прекрасно, а лето из-за новости о болезни прошло для нее не самым лучшим образом.
«Обстоятельства моей жизни в июне кардинально изменились, но лучшие времена, к счастью, наступили. У меня было много планов на это лето, но все это перечеркнула болезнь», — рассказала актриса.
Ранее модель Виктория Лопырева подняла важную тему здоровья в своем влоге. Вместе с этим она решила отправиться в больницу, чтобы пройти обследование на рак груди.