«Все моложе и моложе»: Надежда Бабкина осчастливила 30-летнего таксиста

Директор и художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина – бабушка с 2010 года.

Именно тогда, почти тринадцать лет назад, у ее единственного сына Данилы Бабкина родился сын Георгий. Сейчас у Надежды Георгиевны один внук и две внучки.

Это не мешает звезде советской и российской эстрады ощущать себя молодой, а главное привлекательной женщиной.

Со своим супругом – певцом Евгением Гором – Бабкина познакомилась, когда парню было 24.

Пара не стала оформлять отношения, и счастливо просуществовала до тех пор, пока цифры в возрасте Евгения Михайловича не начали пошаливать и меняться местами: сегодня ему, увы, не 24 а 42. В Сети все чаще поговаривают: мужчины на пятом десятке приму не интересуют.

Тем ярче прореагировали фолловеры на фотографию, которую выложил в интернет некий красавец-блондин, возрастом никак не более тридцати.

Он рассказал, что был счастлив подвезти в своем автомобиле звезду первой величины.

Почти тут же выяснилось, что это – всего лишь таксист.