«Все могло закончиться плохо»: Влад Соколовский вышел на связь после перенесенной операции

На днях Влад Соколовский очень напугал своих поклонников. Дело в том, что сначала мужчина жаловался на сильные боли, а затем, 4 января, его экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. Ситуация настолько была серьезной, что Владу провели операцию. Спустя время певец вышел на связь и рассказал о своем состоянии.

По словам Соколовского, он безответственно относился к здоровью, поэтому в его организме началось осложнение заболевания — перитонит. Почти год мужчина не догадывался о наличии недуга, и если бы не экстренная помощь врачей, то все могло бы закончиться очень плохо.

«Врачи сказали, что я долго ходил с ним, поэтому у меня были те воспаления в "Африке". Я думал, это просто процесс, и все подзатянется. Оказалось, оно почти год зрело. Мне поставили спайки в кишечнике, вырезали все это. Я рад, что эпопея закончилась. В 2022 году у меня было 4 приступа», — высказался Влад.

Фолловеры очень обеспокоены подобными новостями, поэтому они пожелали любимому артисту скорейшего выздоровления!

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