«Все лучшее - впереди»: в каких отношениях на самом деле состоят Билан и Полина Гагарина
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@alinabubyakina»
Полина Гагарина празднует своё 36-летие. Для торжественного мероприятия девушка выбрала один из лучших столичных ресторанов, находящихся в самом центре города.
Когда все столы были накрыты, а музыканты и диджеи замерли в ожидании начала выступления, певица встала у входа и стала лично встречать каждого гостя.
Гостей, как можно догадаться, было достаточно много.
Как сообщает издание 7ДНЕЙ.ru, наиболее чувственным поздравлением отличился старый знакомый телеведущей Дима Билан.
«Ты удивительная, потрясающая девушка, к тому же – заботливая мама. Много всего уже сделала. Наслаждайся жизнью, ведь всё самое лучшее ещё ждёт тебя впереди», – произнес Билан со слезами на глазах.
Сказав эти трогательные слова, певец вручил имениннице оригинальное ювелирное украшение в виде причудливого цветка.
Напомним, что в прессе в последнее время все чаще стали муссироваться слухи о том, что между Биланом и Гагариной далеко не только дружеские отношения. Так ли это на самом деле – неизвестно.