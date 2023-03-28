«Все лучшее - впереди»: в каких отношениях на самом деле состоят Билан и Полина Гагарина

Полина Гагарина празднует своё 36-летие. Для торжественного мероприятия девушка выбрала один из лучших столичных ресторанов, находящихся в самом центре города.

Когда все столы были накрыты, а музыканты и диджеи замерли в ожидании начала выступления, певица встала у входа и стала лично встречать каждого гостя.

Гостей, как можно догадаться, было достаточно много.

Как сообщает издание 7ДНЕЙ.ru, наиболее чувственным поздравлением отличился старый знакомый телеведущей Дима Билан.

«Ты удивительная, потрясающая девушка, к тому же – заботливая мама. Много всего уже сделала. Наслаждайся жизнью, ведь всё самое лучшее ещё ждёт тебя впереди», – произнес Билан со слезами на глазах.

Сказав эти трогательные слова, певец вручил имениннице оригинальное ювелирное украшение в виде причудливого цветка.

Напомним, что в прессе в последнее время все чаще стали муссироваться слухи о том, что между Биланом и Гагариной далеко не только дружеские отношения. Так ли это на самом деле – неизвестно.