Все лицо в шипах: зачем София Ротару отхлестала продюсера Витаса

К взрывному характеру Софии Ротару уже давно привыкли, однако один поступок вспоминается до сих пор. Речь идет о конфликте с продюсером Витаса Сергеем Пудовкиным.

Музыкальная группа «На-на» опаздывала, а Ротару выступала первее. Тогда Пудовкин попросил певицу пропустить группу вперед, на что девушка ответила грубыми словами в адрес музыкантов. В свою очередь, Пудовкин высказал свое мнение, после чего София набросилась на него с букетом роз.