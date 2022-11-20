12:48, 20 ноября 2022
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Все лицо в шипах: зачем София Ротару отхлестала продюсера Витаса
К взрывному характеру Софии Ротару уже давно привыкли, однако один поступок вспоминается до сих пор. Речь идет о конфликте с продюсером Витаса Сергеем Пудовкиным.
Музыкальная группа «На-на» опаздывала, а Ротару выступала первее. Тогда Пудовкин попросил певицу пропустить группу вперед, на что девушка ответила грубыми словами в адрес музыкантов. В свою очередь, Пудовкин высказал свое мнение, после чего София набросилась на него с букетом роз.
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Источник фото:freepik
Источник:SM-News
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: