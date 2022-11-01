«Все четыре шурупа лежат у меня дома рядом с олимпийскими медалями»: Евгений Плющенко о травме позвоночника

Олимпиада-2014 запомнилась не только триумфом российских спортсменов, но и настоящей драмой Евгения Плющенко: всего за несколько минут до начала соревнований фигурист снялся с короткой программы. Виной всему стала травма позвоночника, которая долгое время беспокоила Евгения. Спустя годы двукратный олимпийский чемпион решил вновь вернуться к данной теме и откровенно рассказал о состоянии здоровья.

Плющенко признался, что фигурное катание – это дело всей его жизни, но цена выдающихся достижений спортсмена слишком велика. В свои 40 лет фигурист имеет имплантат в позвоночнике, и проблемы со здоровьем нередко беспокоят Евгения. «Шуруп, который сломался в позвоночнике во время Олимпиады пилили четыре с половиной часа. Сейчас все шурупы лежат у меня дома рядом с медалями. Только мои свидания с врачами на этой операции не закончились. Пришлось делать ещё четыре на шейном отделе позвоночника. Погоду уже чувствую, и, если в 40 это происходит, то что будет лет через 20!» – поделился Евгений с Р-Спорт.

Несмотря на травмы, Плющенко продолжает выступление в собственных ледовых шоу, а также занимается тренерской деятельностью. Сейчас в его академии фигурного катания занимаются многие спортсмены, которые являются членами юниорской и взрослой сборной России.

«Я никогда не предполагал, что стану тренером. Считал, что если этим займусь, то ближе к 50. И то, иногда и в своё удовольствие», – поделился мыслями Плющенко.

ФОТО: Веленгурин Владимир/ East News