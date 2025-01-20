«Все больно»: Марина Зудина честно высказалась о пластических операциях

Актриса Марина Зудина отлично выглядит в 59 лет. Неоднократно появлялись слухи, что ее красота — заслуга пластических хирургов. Но вдова Олега Табакова всячески их опровергает.

Звезда утверждает, что боится сильно боится боли, поэтому обходит стороной пластических хирургов. По словам Зудиной, все эффективные косметологические операции вызывают не самые приятные ощущения.

«Поэтому удовольствия никакого я не получаю: ни гиалуронку уколоть, ни ботокс, ни лазер. Все больно», — рассказала звезда в эфире программы «Ты не поверишь!».

Зудина начала встречаться с Табаковым еще в 1985 году, в то время он был женат. Спустя 10 лет, в 1995 году, он взял Марину в жены. В августе того же года у супругов родился сын Павел.

Недавно Марина Зудина появилась на международном фестивале в Сочи и спровоцировала слухи о пластике. Актриса с удовольствием позировала перед камерами. Однако внешность звезды «Содержанок» произвела на ее поклонников неоднозначное впечатление. Многие посчитали, что ее губы приобрели неестественную форму — стали изогнутыми и не смыкались полностью, после чего в Сети появились слухи о пластике знаменитости. Вдова Олега Табакова пока никак не комментировала эти предположения.