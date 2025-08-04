«Врываемся в социальные сети Филиппа»: Ивлеева высмеяла Киркорова во время уборки коровника

Телеведущая Настя Ивлеева выпустила свое новое шоу о ферме «Чегеря», в котором подшутила над певцом Филиппом Киркоровым. Во время уборки коровника она собрала навоз, после чего пообещала раздать его в соцсетях исполнителя «Зайка моя».

Ивлеева и Киркоров прекратили общение после «голой» вечеринки. Певец заявлял, что блогерша подставила его этим мероприятием и даже не извинилась. За это Настя сравнила его с крысой. В конфликт звезд вмешивалась и Лолита Милявская, которая вставала на сторону подруги. Впрочем, спустя несколько недель скандал утих, но телеведущая дала понять, что все помнит.

В своем шоу Ивлеева вновь подшутила над Киркоровым. Она убирала за коровами и говорила, что всю грязь перенесет в комментарии к постам Филиппа.

«Загрузили. Теперь врываемся в социальные Сети Филиппа Киркорова, чтобы раздать с лихвой», - посмеялась Настя.

К слову, телеведущая призналась, что ей понравилось убирать за коровами. По ее словам, в этом есть что-то медитативное.

Ранее стало известно, сколько и на чем зарабатывает Настя Ивлеева после возвращения в медиапространство.