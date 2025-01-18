«Вряд ли выйду на пенсию»: Александр Розенбаум рассказал о том, как ему удается сохранять форму в 73 года

Александр Розенбаум рассказал, как сохраняет силы на концерты в 73 года. Об этом сообщает aif.ru.

Певцу Александру Розенбауму в этом году исполнится 74 года. Несмотря на возраст, артист продолжает активно гастролировать с концертами по России. По словам музыканта, заслуга того, что он остается работоспособным — в генетике.

«Основы заложили родители. Они показывали пример. Отец, который в 18 лет военфельдшером уехал на фронт и прошёл всю войну. Воевал в артдивизионе, был тяжело ранен, а закончил сражаться в 1945-м в Кёнигсберге капитаном медслужбы, награждённый орденами и медалями. Мама, всю жизнь отдавшая врачебному делу», — рассказал он.

Розенбаум добавил, что благодарен зрителям, которые поддерживают его и дарят ему силы. Он заявил, что не собирается уходить на пенсию.

«О себе могу сказать: жив, здоров — уже хорошо. Бывает лучше, а иногда хуже. 73 пока, но вроде не дашь сначала. А если разберёшься, то и 80 иногда бывает. Когда высший разум скажет — пора, тогда и пойдём на отдых. Но, думаю, вряд ли я выйду на пенсию», — рассказал певец.

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