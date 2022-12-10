Время Васильева на исходе: продюсер Ашуров дал комментарии

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о ситуации с историком моды Александром Васильевым. Дело в том, что он может остаться ни с чем.

Передача «Модный приговор» не транслируется на телевизионных экранах более, чем полгода. Кроме того, контракт сотрудничества с Первым каналом заканчивается под конец декабря 2022 года.

Учитывая положение вещей, Васильев лишится работы, считает Ашуров. Совет лишь один – перескочить на СТС, НТВ или другой канал.