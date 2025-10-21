«Время у меня уже вышло»: Лариса Долина отказалась фотографироваться с детьми после концерта и растолкала их руками

Певица Лариса Долина попала в неловкую ситуацию за кулисами одного из концертов. Инцидент попал на видео, на которое обратил внимание Telegram-канал «Галя в Даля».

На кадрах исполнительница хита «Погода в доме» шла по коридору и встретила толпу школьников, желавших сфотографироваться с ней. Лариса Александровна с грозным выражением лица буквально локтями растолкала детей и прошла мимо.

«Извините, но уже все. Время у меня уже вышло, к сожалению», - завила Долина собравшимся.

Поклонники при этом не обиделись на исполнительницу и кричали ей вслед «спасибо большое».

Ранее Ларису Долину из-за надменного общения с людьми заподозрили в «звездной болезни», однако музыкальный критик Сергей Соседов не согласился с подобными утверждениями. По его словам, исполнительница никогда не отличалась приветливостью.