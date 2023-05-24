Время не щадит: Кристину Орбакайте состарили семейные проблемы

Фотография российской певицы и актрисы Кристины Орбакайте, сделанная во время съемок фильма «Любовь-морковь. Восстание машин», вызвала шумное обсуждение в Сети. На фото 51-летняя дочь Аллы Пугачевой выглядит заметно постаревшей.

«7Дней.ru» высказывают предположение, что такие изменения во внешности актрисы напрямую связаны с ее семейными проблемами.

Покинули страну Пугачева с мужем, уехал сын – Никита Пресняков. Младший брат Дени тоже, по слухам, обустраивается за границей.

Сейчас певица находится в Соединенных Штатах и родные, судя по всему, оказывают на Кристину давление, убеждают не возвращаться на родину. Но, по сведениям источника, Орбакайте пока планирует продолжать свою карьеру в России.