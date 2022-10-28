Врачи оказались бессильны перед проблемой Аллы Пугачевой с волосами

Стилист Джордж Ровалс сообщил о проблеме певицы Аллы Пугачевой с волосами, которую не может решить ни один врач. По его словам, у Примадонны много лет плохо растут волосы.

«Остановился процесс», - рассказал специалист о трудностях певицы.

Из-за проблемы Пугачева стала носить парики, шиньоны, накладки. Профессионал считает, что это правильно – скрывать проблему таким образом.

Ранее стилист Павел Лагунов заявил, что Пугачева появилась на концерте в Израиле с накладной челкой. Он рассказал, что стоимость искусственных волос составляет примерно 3 тыс. рублей.

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