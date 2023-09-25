Врач-терапевт оценил вероятность некроза тканей у Костомарова после череды операций

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает наблюдаться у врачей после череды операций. Это необходимо, чтобы избежать новых осложнений. Пятый канал спросил у терапевта Льва Авербаха, возможен ли некроз тканей у фигуриста вновь.

Из-за болезни спортсмену пришлось пережить ампутацию стоп, голени, кисти одной руки и пальцев на второй. Некроз ткани, по словам специалиста, может затянуться надолго. Особенно стоит опасаться тем пациентам, у которых имеются диабет и другие сложные заболевания. Для их лечения применяются разные методы, в том числе антибиотикотерапия.

Если медикаментозное и процедурное лечение не имеет результата, то пациенту может грозить повторная ампутация. В целом некроз тканей на данном этапе считается редким заболеванием и появляется он лишь при особых обстоятельствах — нарушении кровообращения на каком-либо участке тела. А если к этом присоединится еще микробное воспаление, то может начаться классическая гангрена.

Ранее СМИ сообщили, что у Костомарова вновь возникли проблемы со здоровьем. На левой руке олимпийского чемпиона остается гематома, которая не проходит. Также на коже конечности сохраняется некроз.