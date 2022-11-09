Врач раскрыл связанную с матерью психотравму Филиппа Киркорова

Поведением певца Филиппа Киркорова, который то и дело проявляет негативные эмоции в адрес женского пола, управляет психотравма из прошлого. Об этом заявил врач-психотерапевт Артем Толоконин.

Он обратил внимание, что поведение Киркорова в настоящее время аналогично тому, что было вокруг «розовой кофточки» журналистки.

«Тогда это была четкая проекция психотравмы из прошлого», - сказал специалист, отметив, что она продолжает управлять поведением исполнителя.

«Возможно, это как-то связано со смертью его матери», - добавил Толоконин. Он объяснил, что родной человек умер раньше, чем мог предположить певец, и явно не хотел ее ухода.

Врач рассказал, что обида на ее преждевременную смерть трансформировалась во внутренний конфликт. Он, в свою очередь, проявляется в виде агрессивного поведения. Толоконин рекомендовал музыканту заняться психо-эмоциональным состоянием: если мотивы поведения не проработать, они продолжат проявляться в виде необдуманных действий и идущих вразрез с нормами морали высказываний.

Напомним, мать Киркорова умерла в 1994 года. Ей было 55 лет. Причиной смерти стала онкология.