«Впервые за 20 лет»: в жизни Кети Топурии произошли глобальные изменения

Новый год — самая прибыльная пора для звезд отечественного шоу-бизнеса. В эти праздничные дни знаменитости без угрызения совести требуют за свое появление на корпоративе внушительную сумму денег, поэтому вовсе не удивительно, что пока вся страна отдыхает, артисты продолжают усердно трудиться. В последние годы Кети Топурия жила именно по такому плану, но в этом году она решила изменить «традицию».

По словам девушки, впервые за 20 лет она отказалась от работы 31 декабря. Новогоднюю ночь певица решила провести в тесном семейном кругу. Своими мыслями звезда поделилась с изданием “Teleprogramma”.

«Уверена, этот Новый год запомнится больше других, ведь я проведу его, как в детстве, со своей любимой семьей, не торопясь и не думая о работе. Естественно, на нашем столе будут присутствовать традиционные грузинские блюда», — высказалась Топурия.

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