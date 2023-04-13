Впервые за 20 лет муж Эвелины Блёданс не поздравил экс-супругу с днем рождения

У знаменитой телезвезды начала нулевых, актрисы театра и кино Эвелины Блёданс было три официальных супруга.

И только первого из них – ведущего и руководителя журнала «Каламбур» Юрия Стыцковского, Эвелина, по собственному признанию, всегда поздравляла с днем рождения. Юрий все эти годы делал то же самое, хотя брак пары формально продлился всего три месяца.

В начале апреля Блёданс отметила 54-летие – и, как стало известно изданию Пятый канал, впервые осталась без поздравления от Стыцковского.

Зато артистку поздравил «третий бывший» российский продюсер Александр Семин.

У экс-пары есть весьма серьезный повод для общения: их сын Семен страдает синдромом дауна, ему нужно особое внимание. Сейчас Алесандр и Эвелина собираются всерьез заняться его музыкальным образованием.

Ну а сама Эвелина признается, что влюблена и что своего нового возлюбленного афишировать не намерена: «счастье любит тишину».

«Он красавчик. Он нереальный. Мимо него не пройдет вообще ни одна баба, не оглянувшись», - говорит о своем ухажёре Блёданс. Некоторые называют имя телеведущего Артура Цветкова.