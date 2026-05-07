Впервые в кадре: папарацци сфотографировали новых Гарри Поттера и Гермиону на съемках сериала HBO

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Доминик Маклафлин и Арабелла Стэнтон стали новыми лицами культовой франшизы — они исполнят роли Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер в сериале HBO. Съемки идут в бельгийском городе Ватерлоо, и именно там фотографы застали молодых артистов. На снимках Доминик и Арабелла выглядят как обычные дети — в свободной повседневной одежде. Образ юного Поттера дополняли «крутые» солнцезащитные очки.

Интерес к проекту колоссальный. Телекомпания HBO официально дала зеленый свет второму сезону «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого — крайне редкое решение для индустрии. Это говорит об уверенности продюсеров в успехе сериала. Творческая группа планирует посвящать один сезон каждой книге Джоан Роулинг. Всего автор написала семь романов о юном волшебнике, а значит, зрителей ждёт как минимум семь сезонов. Предполагается, что съемки всех сезонов займут около десяти лет.

Напомним, премьера первого сезона запланирована на Рождество 2026 года. Съемки второго сезона стартуют осенью того же года. 30 марта 2026-го HBO опубликовал тизер проекта, который вызвал бурное обсуждение среди поклонников франшизы.

Ранее мы писали о том, что сценаристом первого сезона стал Джон Браун, который работает над адаптацией литературной основы Дж. К. Роулинг для телевизионного формата.