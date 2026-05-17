Впервые показала бойфренда: 23-летняя Алина Загитова раскрыла тайну личной жизни во время поездки в Шанхай

23-летняя Алина Загитова стала известна благодаря блестящей спортивной карьере — она олимпийская чемпионка Игр 2018 года в Пхёнчхане. Долгое время спортсменка тщательно скрывала подробности личной жизни и не афишировала отношения.

На днях фигуристка отправилась в романтическое путешествие в Китай. Вчера Алина опубликовала кадры с речной прогулки по реке Хуанпу, а сегодня порадовала поклонников настоящей сенсацией. В своём инстаграме Загитова впервые показала бойфренда.

На опубликованных фото и видео из Диснейленда в Шанхае влюблённая пара выглядит счастливой. Молодой человек катает фигуристку на плечах во время просмотра шоу в парке развлечений и кормит её сладостями. Атмосфера кадров — нежная и романтичная.

Поездка проходит в одном из самых дорогих городов мира. Шанхай давно считается излюбленным местом для роскошного отдыха.

Напомним, что Алина Загитова долгое время избегала публичных комментариев о личной жизни. Совместная поездка в Китай стала первым случаем, когда спортсменка решилась приоткрыть завесу тайны и познакомить поклонников с избранником. Личность молодого человека пока не раскрывается, но по кадрам видно, что пара наслаждается временем вместе.