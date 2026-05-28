«Возвращение к профессии»: Максим Матвеев сыграет главную роль в спектакле Театра Пушкина

Об этом сообщает пресс-служба театра.

Максим Матвеев известен российской аудитории по многочисленным киноработам и сериалам. Однако театральная сцена для актёра — возвращение к истокам профессии. Постановкой спектакля занимается художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина режиссёр Евгений Писарев. Он приступил к репетициям культовой пьесы, первые кадры с которых уже опубликованы. Премьера запланирована на осень: зрители смогут увидеть спектакль на трёх показах 17, 18 и 19 сентября 2026 года.

«Возвращение на театральную сцену — это в каком-то смысле возвращение к профессии», — поделился Максим Матвеев. Актёр признался, что работа в театре имеет для него особое значение. Роль Мэкки-Ножа станет долгожданным возвращением артиста на театральные подмостки после продолжительного периода съёмок.

«Опера нищих» (также известная как «Трёхгрошовая опера») — культовая постановка, которая неоднократно ставилась на мировых сценах. Спектакль пройдёт на Основной сцене Театра Пушкина.