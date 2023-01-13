«Возродилась, как птица Феникс»: Ольга Зарубина реабилитировала себя

Много кто положительно отзывался об актрисе Ольге Зарубиной.

Бывшая супруга Александра Малинина и победительница конкурса «Суперстар», как оказалась кроме "народных" поклонников имеет также и поклонников "звёздных".

Такими, например, оказались некогда блиставшие в лучах всесоюзной славы сестры Зайцевы.

В большом интервью Татьяна и Елена не смогли сдержать эмоций при упоминании своего кумира

Она супер! Такая талантливая, разностороння, - наперебой бросились нахваливать Зарубину Зайцевы.

Она реабилитировала себя. Показала себя с одной стороны самодостаточной, и вместе с этим чуткой.

По словам звездных сестер, разногласия с супругом сильно истрепали нервы певице, но она оказалась невероятно сильным человеком и возродилась, словно птиц Феникс.