21:23, 13 января 2023
1 мин.
«Возродилась, как птица Феникс»: Ольга Зарубина реабилитировала себя
Много кто положительно отзывался об актрисе Ольге Зарубиной.
Бывшая супруга Александра Малинина и победительница конкурса «Суперстар», как оказалась кроме "народных" поклонников имеет также и поклонников "звёздных".
Такими, например, оказались некогда блиставшие в лучах всесоюзной славы сестры Зайцевы.
В большом интервью Татьяна и Елена не смогли сдержать эмоций при упоминании своего кумира
- Она супер! Такая талантливая, разностороння, - наперебой бросились нахваливать Зарубину Зайцевы.
Она реабилитировала себя. Показала себя с одной стороны самодостаточной, и вместе с этим чуткой.
По словам звездных сестер, разногласия с супругом сильно истрепали нервы певице, но она оказалась невероятно сильным человеком и возродилась, словно птиц Феникс.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://prozvezd.info/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: