«Возможно, я об этом пожалею»: Филипп Киркоров сдал ДНК-тест и сделал признание накануне 59-летия

Об этом сообщает телеканал НТВ.

Киркоров стал известен в середине 1980-х годов. Певец начал свою карьеру с выступления в телепередаче «Шире круг» в 1985 году и за десятилетия стал одним из самых ярких артистов российской эстрады.

Специальный выпуск шоу был приурочен к празднованию 30 апреля — дня, когда артист отметил 59-летие. В студию пригласили звездных друзей именинника: певиц Валерию и Алсу, певца Сергея Лазарева и композитора Игоря Николаева. Формат программы был необычным — вместо стандартного интервью гости поздравляли поп-короля и вспоминали совместные проекты.

Во время съемок Киркоров согласился сдать ДНК-тест. «Возможно, я об этом пожалею», — поделился артист.

Певец не раскрыл подробностей того, какую именно тайну он решил проверить с помощью генетического исследования. Эта интрига станет известна зрителям после выхода программы в эфир.

Напомним, 30 апреля артист отметил день рождения в домашней обстановке. Дети Филиппа — Алла-Виктория и Мартин — вместе с помощниками по хозяйству устроили отцу утренний сюрприз с тортом, украшенным свежими ягодами и свечками. Ровно в полночь близкие ворвались в гостиную, где певец в халате смотрел телевизор, и поздравили его. Блогер Джемма, близкий друг артиста, опубликовала милое видео с поздравлениями в своем блоге. «С днем рождения, дорогой друг! Живи всегда ярко, красиво, праздно! Ты настоящий воин — смелый», — написала она.

Также Киркорова поздравила коллега Валерия. Певица опубликовала у себя в инстаграме совместный кавер на песню Barbie Girl с кадрами с Филиппом и трогательным текстом. «На сцене — яркий, непредсказуемый, недосягаемый, всегда разный, умеющий удивлять и восхищать. В жизни — трогательный», — отметила артистка.

Накануне дня рождения Киркоров выставил на продажу свой старый Mercedes-Benz Viano Extra Long 2008 года на сайте auto.ru. Певец указал цену в миллиард рублей. Автомобиль имеет пробег 170 тысяч километров и сменил четырех или более владельцев. «Просим относиться серьезно и с уважением. Из-за своей уникальности и...» — говорится в тексте объявления.